Бруну Фернандеш – о Гарначо: «Мы многого от него ждём»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мыслями об игре 18-летнего Алехандро Гарначо.

Именно гол юного аргентинца принёс «красным дьяволам» минимальную победу над «Реалом Сосьедад» в матче Лиги Европы.

«Сегодня он был хорош, но он знает, что мы многого от него ждём, – заявил в послематчевом интервью Фернандеш. – В начале сезона он находился не лучшей форме и не показывал того отношения, которое требовалось, поэтому не получал шансов проявить себя. Он ещё очень молод, и сейчас он тренируется гораздо лучше, поэтому заслуженно получает игровую практику», – отметил португалец.