Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Реал Сосьедадом»

03 Ноября 2022 • 19:45 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Манчестер Юнайтед
1 3.40 X 3.40 2 2.30
2-й тайм

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Линделоф, Мартинес, Роналду, Фернандеш, Эриксен, Каземиро, Далот, Шоу, ван де Бек, Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» для финиша на первом месте в группе Лиги Европы нужно обыгрывать «Реал Сосьедад» с разницей в два гола или крупнее.

Стартовый свисток в матче «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» прозвучит в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
92 мин
Трабзонспор Трабзонспор
Ференцварош Ференцварош
1
0
1.64 4.10 5.40
Видео
92 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.10 3.50 2.31
Видео
92 мин
Олимпиакос Олимпиакос
Нант Нант
0
1
3.05 3.35 2.41
Видео
92 мин
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
4
1
1.74 4.20 4.50
Видео
92 мин
Фейеноорд Фейеноорд
Лацио Лацио
1
0
2.34 3.55 3.00
Видео
92 мин
Карабах Карабах
Фрайбург Фрайбург
0
1
2.11 3.65 3.45
Видео
92 мин
Шериф Шериф
Омония Омония
1
0
2.04 3.55 3.75
Видео
92 мин
Митьюлланд Митьюлланд
Штурм Штурм
2
0
1.92 3.70 4.00
Видео
03.11.22 в 23:00
Динамо Киев Динамо Киев
Фенербахче Фенербахче
4.10 3.75 1.89
Видео
03.11.22 в 23:00
Рома Рома
Лудогорец Лудогорец
1.33 5.60 8.80
Видео
03.11.22 в 23:00
Арсенал Арсенал
Цюрих Цюрих
1.19 7.60 14.00
Видео
03.11.22 в 23:00
Бетис Бетис
ХИК ХИК
1.29 6.20 10.00
Видео
03.11.22 в 23:00
Брага Брага
Мальмё Мальмё
1.36 5.40 8.40
Видео
03.11.22 в 23:00
Ренн Ренн
АЕК Ларнака АЕК Ларнака
1.23 7.00 12.00
Видео
03.11.22 в 23:00
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин Унион Берлин
Видео
03.11.22 в 23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
ПСВ ПСВ
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:30 · Лига Европы
«Арсенал» - «Цюрих»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига Европы
«Динамо» Киев - «Фенербахче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:27 · Лига Европы
​Гарначо побил рекорд Беста в «Манчестер Юнайтед»
21:13 · Лига Европы
Тен Хаг объяснил отсутствие Рэшфорда в стартовом составе
20:15 · Лига Европы
«Монако» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
20:15 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
19:45 · Лига Европы
​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Реал Сосьедадом»
10:04 · Лига Европы
Казанский сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»
09:56 · Лига Европы
Мостовой дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед»
08:56 · Лига Европы
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»
08:19 · Лига Европы
Тен Хаг назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Реал Сосьедадом»
08:01 · Англия. Премьер-лига
Сака избежал травмы и готов играть за «Арсенал»
02 Ноября
20:04 · Лига Европы
​Антони, Санчо и Марсьяль не поедут на матч с «Реалом Сосьедад»
17:43 · Лига Европы
​Моуринью: «Матич и Эль-Шаарави будут в составе, осталось выбрать ещё 9 игроков»
17:31 · Лига Европы
Моуринью отреагировал на сокращение дисквалификации Дзаньоло
Все новости
Рекомендуем