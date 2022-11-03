​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Реал Сосьедадом»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Реал Сосьедада». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Линделоф, Мартинес, Роналду, Фернандеш, Эриксен, Каземиро, Далот, Шоу, ван де Бек, Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» для финиша на первом месте в группе Лиги Европы нужно обыгрывать «Реал Сосьедад» с разницей в два гола или крупнее.

Стартовый свисток в матче «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» прозвучит в 20:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.