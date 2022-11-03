Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Лигу Европы»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о планах «красных дьяволов» на Лигу Европы.

Напомним, что в последней встрече английский гранд с минимальным счётом обыграл «Реал Сосьедад». «Мы выиграли матч у сильного соперника, но этого было недостаточно, чтобы взять первое место в группе, однако это победа. Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придётся играть с большими командами», — цитирует португальского полузащитника издание BT Sport.

Отметим, что с 15 баллами «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть группу, уступив «Реал Сосьедаду» по дополнительным показателям. «Красные дьяволы» продолжат борьбу за трофей Лиги Европы с первого раунда плей-офф.

