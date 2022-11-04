​Роналду получил низкую оценку за матч в Испании

В четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Этой победы «красным дьяволам» не хватило для того, чтобы обойти испанцев и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы – манкунианцы начнут путь в плей-офф на раунд раньше.

Эксперты авторитетного Sky Sports поставили оценки футболистам «Манчестер Юнайтед» за прошедший матч. Звёздный Криштиану Роналду получил 6 баллов, что для игрока такого калибра является низким показателем.

Де Хеа (7 баллов), Далот (7), Линделоф (7), Мартинес (8), Шоу (6), Каземиро (7), Эриксен (6), Фернандеш (6), ван де Бек (5), Гарначо (7), Роналду (6), Рэшфорд (6), Мактоминей (6).

Фред и Магуайр остались без оценок.