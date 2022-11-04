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Лига Европы

​Роналду получил низкую оценку за матч в Испании

04 Ноября 2022 • 11:59 Комментировать (6)
Реал Сосьедад
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В четверг «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Этой победы «красным дьяволам» не хватило для того, чтобы обойти испанцев и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы – манкунианцы начнут путь в плей-офф на раунд раньше.

Эксперты авторитетного Sky Sports поставили оценки футболистам «Манчестер Юнайтед» за прошедший матч. Звёздный Криштиану Роналду получил 6 баллов, что для игрока такого калибра является низким показателем.

Де Хеа (7 баллов), Далот (7), Линделоф (7), Мартинес (8), Шоу (6), Каземиро (7), Эриксен (6), Фернандеш (6), ван де Бек (5), Гарначо (7), Роналду (6), Рэшфорд (6), Мактоминей (6).

Фред и Магуайр остались без оценок.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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nebarsabarsenet
04 Ноября 2022 в 15:16
Выдал отличный голевой пас на единственный (победный) гол, прессинговал, помогал и т.д. и т.п. Мода смотрю уже такая пошла на хайпе у журнашлюшек хаять легенду.
ПыСы : у местных неадекватов точно такие же позывы.
Dаvid MU
04 Ноября 2022 в 15:55
Я бы поддержал тебя, если бы подобные комменты вроде "голевой пас" и т.д. были постоянными, но ты появляешься с комментами раз в год, когда "палка стрельнет", т.е. когда Рон сделает результативное действие. Нужно в купе оценивать результат, а он подтверждает, что Рон постоянно получает низкие оценки, но его все равно Тен Хаг выпускает
ингерман
04 Ноября 2022 в 14:34
ай нормуль оценку палучив по сравнению са усеми.. )))
Dаvid MU
04 Ноября 2022 в 13:58
Фанаты Криша, Рон постоянно получает низкие оценки, почему его все время выпускает на поле ? Даже если Магу выпустить на постоянку в нападении, он мне кажется более эффективен.
nebarsabarsenet
04 Ноября 2022 в 15:16
Думаю есть шанс, что тебе может помочь лоботомия
Dаvid MU
04 Ноября 2022 в 16:00
Обвинять в слабоумии и умственных недостатках это удел твоего первого акка - "Polilticexpert". Будь уже взрослее, зачем ты этой ерундой занимаешься. Пишишь комменты с разных акков(иногда даже не заморчиваешься и повторяешься), ставишь себе же лайки.
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