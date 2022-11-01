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Лига Европы

Шоу: «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы»

01 Ноября 2022 • 23:39 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.50 2 2.20
03.11 20:45

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о своём отношении к Лиге Европы.

«Красные дьяволы» уже гарантировали себе попадание в плей-офф второго по статусу еврокубка. В четверг команда Эрика тен Хага в очном противостоянии поспорит с «Реалом Сосьедад» за первую строчку в группе.

«Прежде всего стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» стремится играть в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. После вылета [в Лигу Европы] клубов из Лиги чемпионов конкуренция станет более серьёзной, что хорошо для нас – мы хотим играть против лучших соперников», – заявил английский футболист в интервью в преддверии матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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РЕАЛ СОСЬЕДАД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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