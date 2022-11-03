Тен Хаг объяснил отсутствие Рэшфорда в стартовом составе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему не выпустил Маркуса Рэшфорда с первых минут в матче против «Реала Сосьедад».

24-летний нападающий, набравший впечатляющую форму и недавно забивший свой сотый гол за «Манчестер Юнайтед», начал проходящий в эти минуты поединок Лиги Европы на скамейке запасных.

«Мы должны учитывать наше расписание, – комментирует своё решение нидерландский наставник. – У Рэшфорда были мышечные проблемы после каждой игры. Он очень важен для нас, и мы дали ему отдохнуть с учётом того, сколько матчей у нас впереди», – заявил тен Хаг перед началом встречи.