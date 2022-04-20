Скипп продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Оливером Скиппом. По новым условиям англичанин останется в клубе до 2027 года.

Согласно Фабрицио Романо, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте очень хотел, чтобы Скипп остался. Спортивный директор Фабио Паратичи исполнил желание наставника и согласовал с полузащитником новый контракт до 2027 года.

Напомним, что Скипп стал основным полузащитником «Тоттенхэма» в этом сезоне. На данный момент на счету англичанина 18 матчей в чемпионате Англии, в которых футболист не отметился ни одним результативным действием.