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Скипп продлит контракт с «Тоттенхэмом»

20 Апреля 2022 • 19:50 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
4.10 3.50 1.90
23.04 19:30

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании нового контракта с полузащитником Оливером Скиппом. По новым условиям англичанин останется в клубе до 2027 года.

Согласно Фабрицио Романо, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте очень хотел, чтобы Скипп остался. Спортивный директор Фабио Паратичи исполнил желание наставника и согласовал с полузащитником новый контракт до 2027 года.

Напомним, что Скипп стал основным полузащитником «Тоттенхэма» в этом сезоне. На данный момент на счету англичанина 18 матчей в чемпионате Англии, в которых футболист не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Оливер Скипп
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