Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Тоттенхэме» уверены, что Кейн никуда не уйдёт

19 Апреля 2022 • 22:21 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
3.95 3.55 1.93
23.04 19:30

Руководство «Тоттенхэма» не сомневается в том, что нападающий Гарри Кейн продолжит свои выступления за клуб.

Звёздный форвард «шпор» мог уйти ещё прошлым летом, когда в его услугах был серьёзно заинтересован «Манчестер Сити», однако «Тоттенхэм» отказался отпускать своего лидера. По информации Times, боссы лондонского клуба уверены, что Кейн не покинет команду и в предстоящее трансферное окно.

Интерес к Кейну этим летом могли проявить «Манчестер Юнайтед» и всё тот же «Манчестер Сити». В случае с «красными дьяволами» слухи были порождены возможным приходом на должность тренера Маурисио Почеттино – такой сценарий теперь крайне маловероятен, поскольку клуб уже договорился с Эриком тен Хагом. В ситуации с «Сити» решающую роль играет тот факт, что «горожане» вот-вот подпишут на позицию форварда Эрлинга Холанна, что автоматически сведёт к нулю необходимость приобретения Гарри Кейна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 71 минута Ливерпуль 3:0 Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
23:08 · Англия. Премьер-лига
Салах повторил достижение Озила в матчах против «Манчестер Юнайтед»
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» – самый неприятный соперник для обороны «МЮ» за всю историю АПЛ
22:45 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес интересен «Астон Вилле» Джеррарда и ещё двум клубам
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Погба получил травму на 10-й минуте и был заменен
22:32 · Англия. Премьер-лига
Эриксен обсудит новый контракт с «Брентфордом» в конце сезона, «Тоттенхэм» следит за ситуацией
22:21 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» уверены, что Кейн никуда не уйдёт
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Луис Диас вывел хозяев вперед
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Джонс выйдет на поле впервые с февраля
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0 3
21:22 · Англия. Премьер-лига
Матич может воссоединиться с Моуринью в «Роме»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет сохранить Коутиньо, но не готова платить «Барселоне» 40 млн
20:46 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг откладывает принятие решения о своём будущем
20:31 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «Чувствую себя отлично»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Кейта: «В «РБ Лейпциге» он был одной из лучших восьмёрок в Бундеслиге»
19:53 · Англия. Премьер-лига
Уайлдер – фаворит за замену Дайчу в «Бёрнли»
Все новости
Рекомендуем