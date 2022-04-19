В «Тоттенхэме» уверены, что Кейн никуда не уйдёт

Руководство «Тоттенхэма» не сомневается в том, что нападающий Гарри Кейн продолжит свои выступления за клуб.

Звёздный форвард «шпор» мог уйти ещё прошлым летом, когда в его услугах был серьёзно заинтересован «Манчестер Сити», однако «Тоттенхэм» отказался отпускать своего лидера. По информации Times, боссы лондонского клуба уверены, что Кейн не покинет команду и в предстоящее трансферное окно.

Интерес к Кейну этим летом могли проявить «Манчестер Юнайтед» и всё тот же «Манчестер Сити». В случае с «красными дьяволами» слухи были порождены возможным приходом на должность тренера Маурисио Почеттино – такой сценарий теперь крайне маловероятен, поскольку клуб уже договорился с Эриком тен Хагом. В ситуации с «Сити» решающую роль играет тот факт, что «горожане» вот-вот подпишут на позицию форварда Эрлинга Холанна, что автоматически сведёт к нулю необходимость приобретения Гарри Кейна.