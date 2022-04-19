Эриксен обсудит новый контракт с «Брентфордом» в конце сезона, «Тоттенхэм» следит за ситуацией

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен примет решение о своём будущем в конце сезона.

Действующее соглашение 30-летнего датчанина истекает в июне. В «Брентфорде» уже сообщили о желании сохранить Эриксена в своих рядах на будущее, но этот вопрос будет решаться позднее. По информации журналиста Фабрицио Романо, агент игрока встретится с представителями «Брентфорда» в конце кампании.

К Эриксену также проявляет интерес его бывший клуб – лондонский «Тоттенхэм», однако официальные переговоры пока не стартовали. «Шпоры» продолжают следить за ситуацией, но в ближайшее время не планируют предпринимать конкретных действий.