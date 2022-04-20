«Тоттенхэм» любой ценой намерен сохранить Кейна в команде

Лондонский «Тоттенхэм» не намерен расставаться со своим нападающим и лучшим бомбардиром в истории клуба Гарри Кейном. Как сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях, «шпоры» готовы пойти на любой шаг для того, чтобы сохранить англичанина в команде.

По сведениям источника, сохранение Кейна является ключевым требованием главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который намерен укрепить лидерские амбиции клуба в ближайших сезонах. Именно благодаря Конте и спортивному директору Фабио Паратичи, Кейн начинает всё больше верить в проект клуба.

Напомним, что у «Тоттенхэма» сейчас 4 победы в 5 последних матчах. В этих поединках «шпоры» забили 14 голов, а пропустили всего 3.