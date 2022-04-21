Бывший нападающий «Челси» назвал фаворита в борьбе за четвёртую строчку АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о борьбе между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за попадание в четвёрку сильнейших по итогам текущего сезона АПЛ.

«Дерби северного Лондона определит очень многое. У «Тоттенхэма» есть Гарри Кейн и Антонио Конте, и они знают, как выигрывать такие матчи. Поэтому уверен, что «шпоры» смогут занять четвёртое место», — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.

Бывший футболист также отметил, что перед победной игрой с «Челси» (4:2), «Арсеналу» трудно давались забитые мячи.

После 32 проведённых матчей команды имеют равное количество очков в своём активе. До конца турнира им осталось провести по шесть игр, включая и очную встречу, которая состоится 12 мая на домашней арене «Тоттенхэма».