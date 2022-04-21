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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший нападающий «Челси» назвал фаворита в борьбе за четвёртую строчку АПЛ

21 Апреля 2022 • 13:02 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
4.10 3.55 1.90
23.04 19:30

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк поделился мнением о борьбе между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за попадание в четвёрку сильнейших по итогам текущего сезона АПЛ.

«Дерби северного Лондона определит очень многое. У «Тоттенхэма» есть Гарри Кейн и Антонио Конте, и они знают, как выигрывать такие матчи. Поэтому уверен, что «шпоры» смогут занять четвёртое место», — цитирует Хассельбайнка Sky Sports.

Бывший футболист также отметил, что перед победной игрой с «Челси» (4:2), «Арсеналу» трудно давались забитые мячи.

После 32 проведённых матчей команды имеют равное количество очков в своём активе. До конца турнира им осталось провести по шесть игр, включая и очную встречу, которая состоится 12 мая на домашней арене «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Джимми-Флойд Хассельбайнк
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