Конте рассказал, почему «Тоттенхэму» стало труднее выигрывать

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что его команде становится всё сложнее добиваться результатов.

В сегодняшнем матче Английской премьер-лиги против «Брентфорда» «шпоры» были вынуждены довольствоваться ничейным исходом – 0:0.

По словам Конте, успехи команды на предыдущих этапах сезона заставили соперников по-другому относиться к «Тоттенхэму».

«Думаю, сейчас наши соперники лучше готовятся к встречам с нами. В этом разница. Когда вы забираетесь на гору и начинается подниматься, вам становится всё труднее и труднее», – отметил итальянец в интервью Match of the Day.

«Мы хотели победить, но сегодня мы не заслужили три очка. Теперь нам нужно как можно лучше подготовиться к последним пяти играм, чтобы остаться в гонке [за место в четвёрке]», – заявил Конте.