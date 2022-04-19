«Ньюкасл» хочет купить Тоуни у «Брентфорда»

Английский «Ньюкасл» следующим летом намерен обзавестись нападающим «Брентфорда» Айвеном Тоуни. Как сообщает The Telegraph, после футболист станет одной из главных трансферных целей «сорок» на следующее лето.

По сведениям источника, приоритетным вариантом для команды Эдди Хау изначально был нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес, но уругваец уже не хочет переходить на «Сент-Джеймс Парк».

26-летний Тоуни в этом сезоне чемпионата Англии успел отличиться 12 голами и 4 результативными передачами. В прошлом году футболист побил рекорд Чемпионшипа по количеству забитых мячей за один сезон.