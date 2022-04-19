Кулушевски о переходе в «Тоттенхэм»: «Я хотел показать людям то, на что способен»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски дал интервью официальному сайту клуба, в котором подробно рассказал о своих мотивах перехода в стан «шпор».

«Думаю, я хотел показать людям то, на что способен. Возможно, я был более мотивирован, чем обычно. Мне нравится доказывать людям, что они не правы. Именно поэтому я приехал сюда с особым голодом. Но при этом я прекрасно понимал, что перейти в новый чемпионат будет очень сложно», – заявил Кулушевски.

Напомним, ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хотел приобрести Кулушевски в «Интер» летом 2019 года, но «Аталанта» решила продать игрока в туринский «Ювентус».