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Кулушевски о переходе в «Тоттенхэм»: «Я хотел показать людям то, на что способен»

19 Апреля 2022 • 19:28 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
3.95 3.55 1.93
23.04 19:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски дал интервью официальному сайту клуба, в котором подробно рассказал о своих мотивах перехода в стан «шпор».

«Думаю, я хотел показать людям то, на что способен. Возможно, я был более мотивирован, чем обычно. Мне нравится доказывать людям, что они не правы. Именно поэтому я приехал сюда с особым голодом. Но при этом я прекрасно понимал, что перейти в новый чемпионат будет очень сложно», – заявил Кулушевски.

Напомним, ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хотел приобрести Кулушевски в «Интер» летом 2019 года, но «Аталанта» решила продать игрока в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деян Кулушевски
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