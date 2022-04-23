«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Шпоры» поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Брентфорд» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до четырех матчей. Команда после 34 туров набрала 40 очков и осталась на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Лестера» (2 мая), «Брентфорд» на выезде проведет матч против «Манчестер Юнайтед» (3 мая).