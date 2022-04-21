Конте намерен усилить оборону «Тоттенхэма» игроками «Торино»

«Тоттенхэм» намерен приобрести сразу двух защитников «Торино», сообщает Tuttosport.

По информации источника, речь идёт о Глейсоне Бремере и Уилфриде Синго. На двух этих футболистов руководство «шпор» готово выделить порядка 50 миллионов евро. В игроках заинтересован лично главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В текущем сезоне 25-летний Бремер провёл за итальянскую команду 30 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

21-летний Синго принял участие в 32 матчах «Торино», отметившись теми же тремя забитыми мячами, а также четырьмя передачами. Стоимость ивуарийца оценивается в 15 миллионов.