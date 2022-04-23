​Где смотреть матч «Брентфорд» - «Тоттенхэм» онлайн

Субботнюю часть 34-го тура чемпионата Англии будут закрывать «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

Поединок стартует в 19:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги и надеется остаться в зоне Лиги чемпионов. Поражение от «Брайтона» положило конец победной серии «шпор» в АПЛ, и теперь подопечные Антонио Конте рассчитывают реабилитироваться перед фанатами. «Брентфорд» - крепкий середняк, который попытается отобрать очки у фаворита.