Конте: «Я уже общался с Эриксеном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о Кристиане Эриксене в преддверии матча с «Брентфордом».

«Я рад, что он снова играет в футбол. Произошедшее с ним тем летом – ужасно, мы очень переживали за него и его семью. Мне довелось встретиться с ним, когда он только перешёл в «Брентфорд», мы пообщались.

Желаю Кристиану и его семье наилучшего в настоящем и будущем. Будет приятно повстречаться с ним во время предстоящей игры», – сказал Конте.

«Тоттенхэм» Конте проведёт выездной матч против «Брентфорда» Эриксена 23-го апреля в рамках английской Премьер-лиги.

Кристиан Эриксен сыграл 6 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии, отметившись 1 голом и 2 ассистами.