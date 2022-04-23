Эриксен: «Надеюсь, «Тоттенхэм» попадёт в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о своём отношении к «Тоттенхэму», за который выступал в прошлом.

Сегодняшняя встреча «Брентфорда» и «Тоттенхэма» завершилась нулевой ничьей.

На вопрос о том, хочет ли Эриксен видеть «шпор» в верхней четвёрке Английской премьер-лиги по итогам сезона, датчанин ответил: «Конечно, я надеюсь, что они сделают это. Я очень люблю этот клуб и надеюсь, что они покажут хорошие результаты в оставшихся играх и финишируют четвёртыми», – заявил Эриксен в интервью Sky Sports после матча.

Кристиан Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с августа 2013 года по январь 2020. По слухам, полузащитник может вернуться в клуб по окончании текущего сезона.