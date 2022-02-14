В связи с уходом Марсело и травматичностью Ферлана Менди мадридский «Реал» начал поиски нового левого защитника для команды. Одной из приоритетных целей «сливочных» является возвращение Серхио Регилона, которого испанский гранд продал «Тоттенхэму» в 2020 году за 30 миллионов евро.

Тогда стороны включили в договор пункт об обратном выкупе, свидетельствует The Mirror. То есть, теперь у «Реала» есть право вернуть Регилона обратно за 45 миллионов евро. Скорее всего, именно на подобный шаг и решится руководство мадридцев.

Примечательно, что Регилон является ключевой фигурой в тактических построениях нового главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который и так остался недоволен работой клуба на трансферном рынке.