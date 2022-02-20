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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» разгромил «Алавес» на своём поле, Бензема отдал две голевые передачи и реализовал пенальти

20 Февраля 2022 • 00:51 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:0
Алавес
окончен

В матче 25-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» принимал «Алавес».

Протокол игры  
Реал Мадрид 3:0Алавес
(1:0) Асенсио Марко63'   
(2:0) Винисиус Жуниор80'   
(3:0) Бензема Карим    
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидМенди Ферлан  85' (Марсело Виера (  85') Модрич Лука   33'  82' (Себальос Дани (  82') Каземиро КарлосВальверде ФедерикоАсенсио Марко  82' (Родриго (  82') Бензема КаримВинисиус Жуниор  85' (Азар Эден (  85')
Запасные: Кроос ТониНачо ФернандесВаскес ЛукасЙович ЛукаБэйл ГаретЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоИско Аларкон
Пачеко ФернандоNahuel TenagliaМиазга МэттЛежён ФлорьянДуарте Рубен  83' (Мойя Антонио (  83') Пина ТомасН'Диайе Лум   48'  83' (Химо Наварро (  83') Джейсон  61' (Понс Пере (  61') Эскаланте Гонсало  72' (Вальехо Ману (  72') Риоха Луис  72' (Эдгар Мендес (  72') Хоселу Санмартин
Запасные: Абкар АбделькабирДе ла Фуэнте МигельПельистри ФакундоСивера АнтониоХави ЛопеcАгиррегабириа МартинГарсия Мануэль II
19 февраля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Серию скверных матчей «Реал» должен был прервать в простых условиях. Дома – против одного из главных аутсайдеров Ла Лиги. В прошлом туре не получилось обыграть «Вильярреал» (0:0), потом был трусливый футбол в Париж, завершившийся минимальным поражением из-за Килиана Мбаппе, и вот, «Реал» закрывает неудачную серию в тепличных условиях. У «Алавеса» шансов на «Сантьяго Бернабеу», казалось бы, не было вовсе.

Все сильнейшие были в распоряжении Анчелотти, папа Карло опять выбрал трио форвардов Винисиус – Бензема – Асенсио, которое совсем не впечатлило в Париже. А в привычной тройке полузащиты случилась замена – Федерико Вальверде вышел вместо подуставшего Тони Крооса. На бумаге всё красиво, у аутсайдера шансов нет, но на деле совсем не так. Как-то вяло действовал «Реал». Атаковали очень медленно, без выдумки, будто заставляли себя бежать вперёд.

Embed from Getty Images

За первый тайм ни одного толкового момента не создал «Реал», пусть и пробил в сторону ворот «Алавеса» 8 раз (2 в створ). Мадридцы будто продолжали матч против «ПСЖ», спасало их только то, что соперник в этот раз их побаивался. И то, «Алавес» раскусил ситуацию к середине тайма и даже отметился единственным опасным моментом за 45 минут. Хоселу накрыл Каземиро, почему-то решившего начать дриблинг у своей штрафной площади. Моментально пошла передача на Хасон, однако тот поторопился, из выгодной позиции пальнув выше ворот.

Постепенно «Алавес» совсем осмелел и побежал вперёд уже большими силами, но это сыграло только на руку «Реалу». Появились свободные зоны, которыми мадридцы и воспользовались. В быстром отрыве классно проявил себя Винисиус. Обыграл Миазгу и пробил в ближний – Пачеко парировал ногой. На добивании сыграл Бензема, на «ленточке» голкипера подстраховал Лежен. Ну а через пару минут случился гол. Марко Асенсио на индивидуальном мастерстве подошёл к штрафной площади, раздёргал Дуарте и пробил из-под него точно под перекладину.

Embed from Getty Images

После гола «Реал» игру контролировал. Не подпускал «Алавес» к владениям Куртуа, но и сам ничего не создавал. Можно вспомнить лишь удар Карвахаля с угла вратарской площади, который пришёлся точно в корпус Пачеко. Но минимальная победа смотрелась слишком скупо, за 10 минут до конца мадридцы всё-таки забили второй: Бензема сыграл в «стеночку» с Асенсио, стянул на себя защитников и прострелил на Винисиуса, который в касание вколотил мяч в ворота. А в компенсированное гости устроились на разгром. За снос Родриго Леженом был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема, утвердившийся в звании главного героя матча – 3:0. Уверенная по счёту (но не по игре) домашняя победа «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
20 Февраля 2022 в 00:57
2 красивейших гола. Молодцы !
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окончен Осасуна 0:3 Атлетико М 3.80 3.30 2.07
окончен Кадис 1:1 Хетафе 3.20 2.95 2.55
окончен Реал Мадрид 3:0 Алавес 1.20 6.40 15.00
20.02  16:00 Эспаньол ... Севилья 3.55 3.35 2.17
20.02  18:15 Валенсия ... Барселона 3.45 3.65 2.09
20.02  20:30 Бетис ... Мальорка 1.60 4.10 5.80
20.02  23:00 Атлетик Б ... Реал Сосьедад 2.42 3.10 3.25
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