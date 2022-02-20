«Реал» разгромил «Алавес» на своём поле, Бензема отдал две голевые передачи и реализовал пенальти

В матче 25-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» принимал «Алавес».

Серию скверных матчей «Реал» должен был прервать в простых условиях. Дома – против одного из главных аутсайдеров Ла Лиги. В прошлом туре не получилось обыграть «Вильярреал» (0:0), потом был трусливый футбол в Париж, завершившийся минимальным поражением из-за Килиана Мбаппе, и вот, «Реал» закрывает неудачную серию в тепличных условиях. У «Алавеса» шансов на «Сантьяго Бернабеу», казалось бы, не было вовсе.

Все сильнейшие были в распоряжении Анчелотти, папа Карло опять выбрал трио форвардов Винисиус – Бензема – Асенсио, которое совсем не впечатлило в Париже. А в привычной тройке полузащиты случилась замена – Федерико Вальверде вышел вместо подуставшего Тони Крооса. На бумаге всё красиво, у аутсайдера шансов нет, но на деле совсем не так. Как-то вяло действовал «Реал». Атаковали очень медленно, без выдумки, будто заставляли себя бежать вперёд.

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За первый тайм ни одного толкового момента не создал «Реал», пусть и пробил в сторону ворот «Алавеса» 8 раз (2 в створ). Мадридцы будто продолжали матч против «ПСЖ», спасало их только то, что соперник в этот раз их побаивался. И то, «Алавес» раскусил ситуацию к середине тайма и даже отметился единственным опасным моментом за 45 минут. Хоселу накрыл Каземиро, почему-то решившего начать дриблинг у своей штрафной площади. Моментально пошла передача на Хасон, однако тот поторопился, из выгодной позиции пальнув выше ворот.

Постепенно «Алавес» совсем осмелел и побежал вперёд уже большими силами, но это сыграло только на руку «Реалу». Появились свободные зоны, которыми мадридцы и воспользовались. В быстром отрыве классно проявил себя Винисиус. Обыграл Миазгу и пробил в ближний – Пачеко парировал ногой. На добивании сыграл Бензема, на «ленточке» голкипера подстраховал Лежен. Ну а через пару минут случился гол. Марко Асенсио на индивидуальном мастерстве подошёл к штрафной площади, раздёргал Дуарте и пробил из-под него точно под перекладину.

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После гола «Реал» игру контролировал. Не подпускал «Алавес» к владениям Куртуа, но и сам ничего не создавал. Можно вспомнить лишь удар Карвахаля с угла вратарской площади, который пришёлся точно в корпус Пачеко. Но минимальная победа смотрелась слишком скупо, за 10 минут до конца мадридцы всё-таки забили второй: Бензема сыграл в «стеночку» с Асенсио, стянул на себя защитников и прострелил на Винисиуса, который в касание вколотил мяч в ворота. А в компенсированное гости устроились на разгром. За снос Родриго Леженом был назначен пенальти, который реализовал Карим Бензема, утвердившийся в звании главного героя матча – 3:0. Уверенная по счёту (но не по игре) домашняя победа «Реала».