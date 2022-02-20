​Бензема идёт на уровне Левандовски по причастности к голам

В субботу «Реал» разгромил в чемпионате Испании «Алавес» со счётом 3:0. Нападающий мадридской команды Карим Бензема поучаствовал во всех голах, забив и сделав два результативных паса.

Эксперты из Opta отмечают тот факт, что по причастности к голам в этом сезоне Карим Бензема догнал Роберта Левандовски. Оба игрока поучаствовали в 27 голах в чемпионатах Испании и Германии: француз имеет показатель 18+9, а поляк – 26+1. В топ-5 лигах этого сезона никто не имеет больше результативных действий.

Обойти Карима Бензема Роберт Левандовски может уже сегодня, когда «Бавария» будет принимать «Гройтер Фюрт».