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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Бензема идёт на уровне Левандовски по причастности к голам

20 Февраля 2022 • 09:38 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Алавес
окончен

В субботу «Реал» разгромил в чемпионате Испании «Алавес» со счётом 3:0. Нападающий мадридской команды Карим Бензема поучаствовал во всех голах, забив и сделав два результативных паса.

Эксперты из Opta отмечают тот факт, что по причастности к голам в этом сезоне Карим Бензема догнал Роберта Левандовски. Оба игрока поучаствовали в 27 голах в чемпионатах Испании и Германии: француз имеет показатель 18+9, а поляк – 26+1. В топ-5 лигах этого сезона никто не имеет больше результативных действий.

Обойти Карима Бензема Роберт Левандовски может уже сегодня, когда «Бавария» будет принимать «Гройтер Фюрт».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Карим Бензема Роберт Левандовски
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20.02  17:30 Бавария ... Гройтер Фюрт 1.09 12.00 25.00
20.02  19:30 Боруссия Д ... Боруссия М 1.59 4.70 5.00
20.02  21:30 Герта ... РБ Лейпциг 4.00 3.90 1.86
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