У Бэйла есть предложения из МЛС и АПЛ

Валлийский нападающий Гарет Бэйл летом покинет мадридский «Реал» - его контракт с клубом закончится и продлен не будет, что позволит Бэйлу получить статус свободного агента. После этого возможны варианты - Бэйл может завершить карьеру, а может продолжить ее, либо в МЛС, либо в составе одного из клубов английской Премьер-лиги.

У него, как уточняет итальянский репортер Николо Скира, есть предложения из обеих лиг. Конкретного решения Бэйл пока что не принял.

В текущем сезоне он сумел сыграть за «Реал» во всего лишь пяти матчах, при этом забил один гол. Бэйл выступает за мадридский «Реал» с 2013 года.