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Чемпионат Испании. Ла Лига

Креспо: «За свою карьеру я дважды мог оказаться в «Реале»

16 Февраля 2022 • 19:10 Комментировать
Реал Мадрид
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Алавес
1.22 6.20 14.00
19.02 23:00
Бывший футболист миланского «Интера» и «Челси» Эрнан Креспо заявил, что дважды за свою карьеру мог оказаться в мадридском «Реале». Аргентинец сообщил, что он так и не оказался в стане «сливочных» из-за бразильца Роналдо.
 
«В 2002 году я играл за «Лацио», и тогда «Реал» впервые заинтересовался мной. Всё зависело от того, останется ли Роналдо в «Интере». В итоге он перешёл в «Реал», а я отправился заменять его в «Интер». Под конец моего контракта с «нерадзурри» в 2009 году «Реал» снова обратился ко мне, но я решил остаться ещё на полгода и выиграть Скудетто», – поделился Креспо.
 
Отметим, что экс-нападающий на данный момент по завершению игровой карьеры стал тренером. Его последним местом работы является бразильский «Сан-Паулу».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эрнан Креспо
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