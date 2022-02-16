Креспо: «За свою карьеру я дважды мог оказаться в «Реале»

Бывший футболист миланского «Интера» и «Челси» Эрнан Креспо заявил, что дважды за свою карьеру мог оказаться в мадридском «Реале». Аргентинец сообщил, что он так и не оказался в стане «сливочных» из-за бразильца Роналдо.

«В 2002 году я играл за «Лацио», и тогда «Реал» впервые заинтересовался мной. Всё зависело от того, останется ли Роналдо в «Интере». В итоге он перешёл в «Реал», а я отправился заменять его в «Интер». Под конец моего контракта с «нерадзурри» в 2009 году «Реал» снова обратился ко мне, но я решил остаться ещё на полгода и выиграть Скудетто», – поделился Креспо.

Отметим, что экс-нападающий на данный момент по завершению игровой карьеры стал тренером. Его последним местом работы является бразильский «Сан-Паулу».