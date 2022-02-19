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Чемпионат Испании. Ла Лига

Федерико Вальверде недоволен количеством игровой практики в «Реале»

19 Февраля 2022 • 14:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1.20 6.40 15.00
Через 6 ч. 32 мин.

Как считают болельщики мадридского «Реала», одним из главных недостатков наставника команды Карло Анчелотти является игнорирование ротации состава. Например, в связи с этим несчастливым себя в клубе чувствует полузащитник Федерико Вальверде, который при предыдущих тренерах чаще пользовался шансами проявить себя.

Как сообщает на своих страницах издание Marca, уругваец крайне недоволен своим положением. Он считают, что заслуживает получать больше игровых минут.

Но, стоит уточнить, что Вальверде не собирается публично высказывать свои претензии. Он готов и дальше продолжать работать на тренировках, пытаясь заслужить доверие тренерского штаба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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