Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» согласовал трансфер Холанна с его агентом и отцом

18 Февраля 2022 • 16:37 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Алавес
1.20 6.30 15.00
19.02 23:00
Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы следующим летом заполучить к себе в состав норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холлана. Об этом сообщает каталонский источник Diario Sport.
 
По информации этой газеты, на днях руководство «Реала» провело важную встречу с отцом футболиста и агентом Мино Райолой. В ходе переговоров «сливочным» удалось произвести впечатление на собеседников, и в итоге стороны пришли к соглашению о трансфере ближайшим летом.
 
Напомним, что в июне 2022 года в контракте Холанна активируется опция выкупа, которая составит 75 миллионов евро. В этом сезоне норвежский нападающий забил 16 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Германии.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nashterator
18 Февраля 2022 в 16:44
скорее всего оба трансфера Реал не потянет
Alex1972
18 Февраля 2022 в 16:41
Значит нигер в Барсу... А-ха-ха-ха....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.02  22:30 Майнц ... Байер Л 2.85 3.75 2.37
19.02  17:30 Аугсбург ... Фрайбург 2.95 3.55 2.38
19.02  17:30 Вольфсбург ... Хоффенхайм 2.75 3.70 2.47
19.02  17:30 Штуттгарт ... Бохум 2.09 3.60 3.50
19.02  17:30 Арминия ... Унион Берлин 3.45 3.55 2.14
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Февраля
16:37 · Германия. Бундеслига
«Реал» согласовал трансфер Холанна с его агентом и отцом 2
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла топ-форварда на замену Левандовски
17 Февраля
18:54 · Германия. Бундеслига
Марсель Вениг присоединится к «Айнтрахту»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в трансфере Сосы
08:14 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла усиление в Бундеслиге
16 Февраля
23:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Теперь форвардов судят только по голам 8
22:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн недоволен, что «Бавария» пассивно ведёт себя на рынке
18:52 · Германия. Бундеслига
Вениг отказался продлевать контракт с «Баварией» 1
15 Февраля
19:19 · Германия. Бундеслига
Адейеми о переходе в «Боруссию» Дортмунд: «Ещё ничего не ясно»
18:49 · Германия. Бундеслига
​Мичу: «Я общался с Холанном, он хочет перейти в сильную команду» 1
13:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде 1
10:20 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Не думаю, что Мбаппе и Холанн будут доминировать, как Роналду и Месси»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Зюле отклонил выгодное предложение из АПЛ ради «Боруссии»
00:06 · Германия. Бундеслига
«Барселона» - клуб с наибольшим количеством забивавших игроков в топ-5 лиг
14 Февраля
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Инкапье: «Неправда, к нам из «Зенита» никто не обращался» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем