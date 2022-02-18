«Реал» согласовал трансфер Холанна с его агентом и отцом

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы следующим летом заполучить к себе в состав норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холлана. Об этом сообщает каталонский источник Diario Sport.

По информации этой газеты, на днях руководство «Реала» провело важную встречу с отцом футболиста и агентом Мино Райолой. В ходе переговоров «сливочным» удалось произвести впечатление на собеседников, и в итоге стороны пришли к соглашению о трансфере ближайшим летом.

Напомним, что в июне 2022 года в контракте Холанна активируется опция выкупа, которая составит 75 миллионов евро. В этом сезоне норвежский нападающий забил 16 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Германии.