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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус уверен, что он всё ещё может выйти на новый уровень

14 Февраля 2022 • 22:15 Комментировать
Реал Мадрид
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Алавес
1.20 6.40 15.00
19.02 23:00

Несмотря на значительный прогресс в текущем сезоне, вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не собирается останавливаться на достигнутом. Бразилец намерен выйти на новый уровень и встать в один ряд с величайшими футболистами мира.

«Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в «Реале». Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу», - приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что под руководством Карло Анчелотти молодой игрок сходу превратился в лидера «сливочных». Завтра у Винисиуса будет шанс продолжить свой бенефис, удачно сыграв против «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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