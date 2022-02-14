Винисиус уверен, что он всё ещё может выйти на новый уровень

Несмотря на значительный прогресс в текущем сезоне, вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не собирается останавливаться на достигнутом. Бразилец намерен выйти на новый уровень и встать в один ряд с величайшими футболистами мира.

«Я могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих игроков, которые играют в «Реале». Я очень счастлив, ведь все здесь стараются помочь мне прибавить, чтобы я приносил команде пользу», - приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что под руководством Карло Анчелотти молодой игрок сходу превратился в лидера «сливочных». Завтра у Винисиуса будет шанс продолжить свой бенефис, удачно сыграв против «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов.