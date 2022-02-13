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Иско и Бэйл летом уйдут из «Реала» в качестве свободных агентов

13 Февраля 2022 • 10:10 Комментировать (2)
Реал Мадрид
...
Алавес
19.02 23:00

Летом игроки мадридского «Реала» Гарет Бэйл и Иско намерены покинуть клуб в статусе свободных агентов. Переговоры о продлении контрактов с ними пока что не ведутся, уточняет итальянский репортер Николо Скира в своем «Твиттере».

Нет ясности и по поводу их будущего - Бэйл вполне может вообще закончить карьеру, это будет зависеть от того, как выступит сборная Уэльса в стыковых матчах за право выступления на чемпионате мира.

Иско, выступающий за «Реал» с 2013 года, скорее всего, попробует поиграть где-то еще, так как обстоятельства не вынуждают его заканчивать карьеру, в отличие от более возрастного Бэйла, который старше на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Иско
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
andi
13 Февраля 2022 в 11:08
Ну и Слава БОГУ сваливают. Давно надо обновить РЕАЛ процентов на 60-70.
ivan_petrenko95
13 Февраля 2022 в 11:01
это было ожидаемо, оба совсем не играют, и в целом редко появляются уже три сезона, иско еще раньше надо было уходить туда где он будет играть, бэйл очевидно про спортивную составляющую давно забыл, огромную зп получает и сидит спокойно. если он реально завершит карьеру будет отличный пример бездарного прожигания неплохой карьеры.
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