Иско и Бэйл летом уйдут из «Реала» в качестве свободных агентов

Летом игроки мадридского «Реала» Гарет Бэйл и Иско намерены покинуть клуб в статусе свободных агентов. Переговоры о продлении контрактов с ними пока что не ведутся, уточняет итальянский репортер Николо Скира в своем «Твиттере».

Нет ясности и по поводу их будущего - Бэйл вполне может вообще закончить карьеру, это будет зависеть от того, как выступит сборная Уэльса в стыковых матчах за право выступления на чемпионате мира.

Иско, выступающий за «Реал» с 2013 года, скорее всего, попробует поиграть где-то еще, так как обстоятельства не вынуждают его заканчивать карьеру, в отличие от более возрастного Бэйла, который старше на три года.