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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Он многое сделал для клуба» - Анчелотти отдал должное Бэйлу

15 Февраля 2022 • 08:00 Комментировать
Реал Мадрид
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Алавес
1.20 6.40 15.00
19.02 23:00

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в последнее время часто вынужден отвечать на вопросы о Гарете Бэйле, который чаще всего остается на скамейке запасных и летом собирается покинуть «Реал». Анчелотти всегда предельно корректен в отношении валлийца и неизменно подчеркивает его заслуги.

- Он всегда с уважением относится к партнерам по команде, как настоящий профессионал. С его помощью мы многое выиграли, в том числе и Лигу чемпионов. И он достоин красивого окончания карьеры в «Реале», он заслужил это, - заявил Анчелотти, слова которого приводит Marca.

Бэйл еще не определился точно, хочет ли он закончить карьеру или поиграть в Англии после расставания с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Гарет Бэйл
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