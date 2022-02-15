«Он многое сделал для клуба» - Анчелотти отдал должное Бэйлу

Наставник «Реала» Карло Анчелотти в последнее время часто вынужден отвечать на вопросы о Гарете Бэйле, который чаще всего остается на скамейке запасных и летом собирается покинуть «Реал». Анчелотти всегда предельно корректен в отношении валлийца и неизменно подчеркивает его заслуги.

- Он всегда с уважением относится к партнерам по команде, как настоящий профессионал. С его помощью мы многое выиграли, в том числе и Лигу чемпионов. И он достоин красивого окончания карьеры в «Реале», он заслужил это, - заявил Анчелотти, слова которого приводит Marca.

Бэйл еще не определился точно, хочет ли он закончить карьеру или поиграть в Англии после расставания с «Реалом».