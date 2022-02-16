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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Когда был Роналду, то складывалось ощущение, что он в одиночку решает исходы матчей»

16 Февраля 2022 • 20:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1.22 6.20 14.00
19.02 23:00

Полузащитник «Реала» Тони Кроос вспомнил времена, когда ему приходилось выступать бок о бок с нападающим Криштиану Роналду. Немец высоко оценил вклад экс-партнера по команде в успехи «сливочных», приведя несколько аргументов.

«Когда был Роналду, то складывалось ощущение, что он в одиночку решает исходы матчей. Если команда была сплоченная, то он тащил нас силой. Я не любитель сводить все к одному футболисту, но все было именно так. Я до сих пор помню игру с «Вольфсбургом», когда мы отыгрались после 0:2 в первом поединке, а Криштиану забил все три мяча», - сказал Кроос в эфире Sport1.

Напомним, что за время пребывания в Мадриде португалец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Тони Кроос
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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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