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Бэйл жаждет закончить карьеру в «Тоттенхэме»

14 Февраля 2022 • 00:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
19.02 23:00

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру уже предстоящим летом, но он хотел бы еще поиграть за «Тоттенхэм» и повесить бутсы на гвоздь уже после этого.

В прошлом году Бэйл был сдан «Реалом» в аренду «Тоттенхэму», но затем снова вернулся в Мадрид. Сейчас его контракт с «Реалом» истекает, и летом Бэйл станет свободным агентом, напоминает Fichajes.

Гарет, которому сейчас 32 года, является воспитанником «Саутгемптона», но в Англии дольше всего выступал именно за «Тоттенхэм» - шесть лет с 2007 по 2013 год. Затем перебрался в «Реал», где несколько лет был одним из основных игроков, но затем постепенно начал выпадать из состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарет Бэйл
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