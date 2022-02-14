Бэйл жаждет закончить карьеру в «Тоттенхэме»

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру уже предстоящим летом, но он хотел бы еще поиграть за «Тоттенхэм» и повесить бутсы на гвоздь уже после этого.

В прошлом году Бэйл был сдан «Реалом» в аренду «Тоттенхэму», но затем снова вернулся в Мадрид. Сейчас его контракт с «Реалом» истекает, и летом Бэйл станет свободным агентом, напоминает Fichajes.

Гарет, которому сейчас 32 года, является воспитанником «Саутгемптона», но в Англии дольше всего выступал именно за «Тоттенхэм» - шесть лет с 2007 по 2013 год. Затем перебрался в «Реал», где несколько лет был одним из основных игроков, но затем постепенно начал выпадать из состава.