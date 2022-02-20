Анчелотти: «Нам был нужен такой матч»

Мадридский «Реал» добился уверенной победы над аутсайдером «Алавесом», и Карло Анчелотти, итальянский наставник клуба, считает, что она подоспела как раз вовремя после не самых удачных результатов, вроде двух ничьих в предыдущих трех матчах чемпионата и поражения в Париже от «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.

- Нам был нужен такой матч. Первый тайм прошел непросто, нам не хватало игрового качества. Нападение отработало хорошо, но в первом тайме мы были недостаточно остры, и нам надо было исправить это после перерыва, - заявил Анчелотти в интервью Marca.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, команда набрала 57 очков в 25 матчах.