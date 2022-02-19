Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»

В течение долгого периода времени различные источники сообщают о предметном интересе к защитнику «Реала» Эдеру Милитао со стороны «Челси». Лондонский клуб мечтает о подписании бразильца, собравшись начать работу по оформлении сделки в июле.

Впрочем, на данный момент подобный расклад событий кажется маловероятным. Сам Милитао не желает покидать Мадрид как минимум до чемпионата мира в Катаре. Согласно информации, предоставленной изданием Marca, 24-летнего игрока пока все устраивает в «Реале» под руководством Карло Анчелотти.

Ранее ходили слухи, что «Челси» готов был заплатить за защитника более 50 миллионов евро. Представители клуба в скором времени встретятся с агентами Милитао, чтобы попытаться убедить его переехать в Англию.