​Анчелотти отреагировал на свист фанатов «Реала»

«Реал» в субботу разгромил «Алавес» со счётом 3:0. При этом нули на табло горели почти до средины второго тайма, и с трибун «Сантьяго Бернабеу» доносился свист. По поводу реакции фанатов высказался тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Свист? Фанаты оценивают футбол, который мы показываем. Им не нравился наш футбол, и они выражали своё мнение. В первом тайме никто не был доволен», - высказался Анчелотти после матча.

На текущий момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Севилью» на семь зачётных баллов. При этом мадридцы провели на одну игру больше.