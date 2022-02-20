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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти отреагировал на свист фанатов «Реала»

20 Февраля 2022 • 10:41 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Алавес
окончен

«Реал» в субботу разгромил «Алавес» со счётом 3:0. При этом нули на табло горели почти до средины второго тайма, и с трибун «Сантьяго Бернабеу» доносился свист. По поводу реакции фанатов высказался тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Свист? Фанаты оценивают футбол, который мы показываем. Им не нравился наш футбол, и они выражали своё мнение. В первом тайме никто не был доволен», - высказался Анчелотти после матча.

На текущий момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Севилью» на семь зачётных баллов. При этом мадридцы провели на одну игру больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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