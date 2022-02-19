Около недели назад в испанской прессе появилась информация, что мадридский «Реал» включил в свой шорт-лист левого защитника «Арсенала» и сборной Шотландии Кирана Тирни. «Сливочные» изучают различные варианты в свете ухода Марсело и постоянных травм Ферлана Менди.

Спустя некоторое время подтверждение данных слухов было опубликовано в британских ЗМИ. Согласно источнику Daily Star, в услугах Тирни лично заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Потенциальный трансфер шотландца оценивается в 32 миллиона евро. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 19 поединков в составе «Арсенала» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя ассистами.