Кроос, Марсело и Бэйл не попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Алавесом»

В рамках двадцать пятого тура испанской Примеры лидер турнирной таблицы чемпионата мадридский «Реал» примет в домашнем матче «Алавес». В матче первого круга между ними «Реал» победил в гостях со счетом 4:1 - это было в самом первом туре сезона 2021/2022. Накануне матча, который начнется в 23 часа по московскому времени и за которым можно будет следить в лайв-трансляции, «Реал» объявил свой стартовый состав на игру.

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема. Модрич. Асенсио, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Менди. Главный тренер команды - итальянский специалист Карло Анчелотти.