В рамках двадцать пятого тура испанской Примеры лидер турнирной таблицы чемпионата мадридский «Реал» примет в домашнем матче «Алавес». В матче первого круга между ними «Реал» победил в гостях со счетом 4:1 - это было в самом первом туре сезона 2021/2022. Накануне матча, который начнется в 23 часа по московскому времени и за которым можно будет следить в лайв-трансляции, «Реал» объявил свой стартовый состав на игру.«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема. Модрич. Асенсио, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Менди. Главный тренер команды - итальянский специалист Карло Анчелотти.
Кроос, Марсело и Бэйл не попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Алавесом»
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|4.10 3.50 1.92
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|Осасуна
|0:3
|Атлетико М
|3.80 3.30 2.07
|19.02 20:30
|Кадис
|...
|Хетафе
|3.20 2.95 2.55
|19.02 23:00
|Реал Мадрид
|...
|Алавес
|1.18 7.40 16.00
|20.02 16:00
|Эспаньол
|...
|Севилья
|3.55 3.35 2.17
|20.02 18:15
|Валенсия
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|Барселона
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