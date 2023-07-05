Владимир Федотов: «Сейчас мы всем показываем, что российский футбол жив»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов оценил проходящий с 1 по 15 июля Кубок PARI Премьер. Товарищеский турнир, напомним, принимает Санкт-Петербург, а участвует в нём от России триумфатор РПЛ последних пяти лет – «Зенит».

«Зенит» сейчас принимает участие в хорошем соревновании. Сам турнир вызывает интерес и очень важно, что он международный. Мы всем показываем, что футбол в России жив», - цитирует Федотова Bobsoccer.

Напомним, что в турнире принимают участие ещё и три зарубежных клуба – чемпион Сербии «Црвена Звезда», один из топ-клубов Азербайджана, бакинский «Нефтчи» и серебряный призёр чемпионата Турции – «Фенербахче». С двумя соперниками питерцы уже сыграли, на очереди - турецкий гранд. Матч со стамбульской командой запланирован на 9 июля.