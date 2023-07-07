Агент молдавского нападающего Иона Николаеску Леонид Истрати подтвердил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что к его клиенту проявляют интерес клубы из России.

«Да, действительно интерес из России к моему клиенту есть, но сейчас какие-то подробности я сообщить не могу», - рассказал нашему корреспонденту Истрати.

Напомним, что нападающий на данный момент является игроком иерусалимского «Бейтара». Подробнее о карьере 24-летнего форварда мы рассказывали минувшей ночью.

Добавим, Николаеску в свои 24 года уже является лучшим бомбардиром в истории сборной Молдовы. Это достижение он установил менее месяца назад.