Деменко – о Марио Фернандесе: «В России его будут осуждать однозначно»

Бывший российский футболист Максим Деменко спрогнозировал ответную реакцию болельщиков московского ЦСКА на вероятный переход Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

«Его в России будут осуждать, однозначно. Сначала говорилось про возвращение в ЦСКА, а после «Зенит», видимо, предложил такие условия, что он устоять не смог», - рассуждает Деменко для «Газеты.Ру», добавляя, что понимает тех, кто считает переход Фернандеса в питерский клуб предательством.

Ранее Деменко порассуждал над тем, что Фернандес может дать своему будущему клубу.

Что касается «Зенита», то в руководстве чемпиона России попросили ожидать официальных заявлений.