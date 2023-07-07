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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучший бомбардир в истории сборной Молдовы может перебраться в РПЛ эксклюзив

07 Июля 2023 • 00:43 Комментировать
Зенит
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Фенербахче
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09.07 19:30

24-летний молдавский форвард Ион Николаеску в скором времени может перебраться в Россию. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сторона футболиста ведёт переговоры с одним из клубов Российской премьер-лиги.

На данный момент Николаеску является форвардом израильского клуба «Бейтар» из города Иерусалим. Контракт связывает игрока с командой до окончания сезона-2023/24.

Начинал заниматься футболом форвард в «Зимбру». В 2018 году перебрался в первый зарубежный клуб в карьере – солигорский «Шахтёр», уходил в аренду в «Витебск». В 2020 году стал игроком клуба ДАК 1904 из чемпионата Словакии.

В чемпионате Израиля начал выступать с 2021 года в рамках аренды в «Маккаби» (Петах-Тиква). В прошлом году подписал контракт со столичным «Бейтаром».

Отметим, что параллельно Николаеску является форвардом национальной сборной Молдовы, в составе которой в минувшем июне стал лучшим бомбардиром за всю её историю.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Молдовы Бейтар Иерусалим Ион Николаеску
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