Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче»

Принадлежащий столичному «Динамо» Себастиан Шиманьски может перебраться в турецкий топ-клуб. Речь идёт о стамбульском «Фенербахче».

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, клубы обсуждают полноценный переход игрока, а не аренду и уже близки к полной договорённости. Сам игрок также заинтересован в полноценном трансфере.

Отмечается, что конкурентом «Фенербахче» в борьбе за игрока является прямой конкурент клуба – стамбульский «Галатасарай». Однако у «львов» шансов заполучить поляка гораздо меньше.

Напомним, что текущий контракт поляка с «бело-голубыми» действует до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне атакующий полузащитник приостановил свой контракт с «Динамо» и стал одним из лучших игроков чемпиона Нидерландов – роттердамского «Фейеноорда».