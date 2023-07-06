Болельщики назвали лучшего игрока «Зенита» в прошедшем сезоне

Болельщики питерского «Зенита» выбрали лучшего игрока клуба по итогам сезона-2022/23. Им с подавляющим отрывом стал бразильский легионер, форвард Малком Филипе, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

В общем Малком набрал 81,4% голосов респондентов. Всего 10,5% у российского полузащитника Андрея Мостового, 4,6% у Густаво Мантуана и 3,5% у Маркуса Вендела.

Всего на счету у Малкома в минувшем сезоне 26 голов и 11 голевых передач в 33-х официальных играх. «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Ранее одноклубник Малкома Мостовой предположил, с чем связаны успехи бразильца в последние годы.