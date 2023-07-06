Керем Гюрель - турецкий журналист, близкий к стамбульскому «Галатасараю», рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что сейчас усиление полузащиты не является приоритетом для чемпиона Турции.

«Насколько я понимаю, интерес к Венделу был около месяца назад, тогда были какие-то контакты с его окружением. Сейчас я не слышал про возобновление переговоров. Вообще, приоритет «Галатасарая» сейчас – это усилить позиции левого защитника, а также нападающего», - рассказал Гюрель нашему корреспонденту.