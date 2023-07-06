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Турецкий журналист: «Интерес «Галатасарая» к Венделу был около месяца назад» эксклюзив

06 Июля 2023 • 19:21 Комментировать
Зенит
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Фенербахче
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09.07 19:30

Керем Гюрель - турецкий журналист, близкий к стамбульскому «Галатасараю», рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», что сейчас усиление полузащиты не является приоритетом для чемпиона Турции.

«Насколько я понимаю, интерес к Венделу был около месяца назад, тогда были какие-то контакты с его окружением. Сейчас я не слышал про возобновление переговоров. Вообще, приоритет «Галатасарая» сейчас – это усилить позиции левого защитника, а также нападающего», - рассказал Гюрель нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может сменить Санкт-Петербург на Стамбул. Бразилец выступает в питерском клубе на протяжении трёх последних лет карьеры.
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел Керем Гюрель
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