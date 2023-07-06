Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Как вы смотрите на такой трансфер?

- «Зенит» можно поздравить. Думаю, Марио хороший игрок, который сможет принести пользу своей новой команде.

- Можете его действия назвать предательскими?

- Нет. Он же не предал футбол. Когда выходит на поле, играет изо всех сил. Он профессионал, у большинства футболистов такая судьба. Только единицы проводят всю жизнь в одном клубе.

- Два года назад он сказал, что ни при каких условиях не будет играть в России за другой клуб.

- Конечно, это меняет дело. С момента его ухода из ЦСКА прошёл год. Видимо, теперь он иначе смотрит на ситуацию. Гинер многие годы определял политику ЦСКА и всегда повторял: «Никогда не говори никогда». Вот мы и видим, что он был прав, а ничего невозможного в жизни нет. Болельщики разделятся пополам в плане оценки его поступка. Со временем грани между понятиями стираются. Молодое поколение смотрит на это проще, я смотрю на это иначе. За слова надо отвечать.

Балахнин: «Переход Марио Фернандеса в «Зенит» - однозначное предательство»