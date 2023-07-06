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Балахнин: «Переход Марио Фернандеса в «Зенит» - однозначное предательство» эксклюзив

06 Июля 2023 • 20:48 Комментировать (2)
Зенит
...
Фенербахче
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09.07 19:30

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Вы думаете, что почти 33-летний Фернандес может принести пользу питерцам?

- Думаю, он способен выступать на высшем уровне. Я не знаю, насколько это действительно надо «Зениту», так как еврокубков сейчас нет. Так может лучше брать и готовить молодых футболистов на перспективу в текущих условиях? В команде уже десять бразильцев, это самый настоящий перебор. Уже какая-то бразильская команда, должны же быть в клубе россияне, иначе смысл всего этого? Можно же параллельно готовить молодых футболистов. Он игрок хорошего уровня, в краткосрочной перспективе он точно поможет команде.

- Такой шаг со стороны игрока вы можете назвать предательством?

- Однозначно могу. Я в этой ситуации нейтральное лицо, но всё равно делать такой шаг... Для меня это точно предательство. У каждого свои принципы, но мне такой шаг понять трудно.

- Думаете, он так поступил из-за денег?

- Да, но опять же, я не вижу в этом смысла. Заработаешь ты больше на 30 серебряников, а дальше что?

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Сергей Балахнин Марио Фернандес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
06 Июля 2023 в 21:00
ай да пшолты.. где хочет там и работаить.. А-ха-ха-ха! )))
Erling Viglafson
06 Июля 2023 в 22:09
Опять косноязыкий неумный школотрон отметился глупым комментарием...
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