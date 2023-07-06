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Сенников – о Марио Фернандесе: «Всё бывает, наверное, предложили хороший контракт» эксклюзив

06 Июля 2023 • 20:26 Комментировать
Зенит
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Фенербахче
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09.07 19:30

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Вы думаете, он в текущем состоянии может принести пользу «Зениту»?

- Я не особо следил за ним в последнее время, мне сложно сказать. «Зенит» - это топ-команда, в которой всегда надо быть в отличной форме.

- Вы можете назвать такой трансфер предательством?

- Он иностранец, здесь нет ничего такого. С ЦСКА у него не сложилось на сегодняшний день, а он хочет играть. Ничего плохого в его поступке не вижу.

- Пару лет назад он говорил, что никогда не перейдёт в «Зенит».

- Всё бывает. Наверное, предложили хороший контракт. После его ухода из ЦСКА прошло достаточно времени, а сам он многое сделал для клуба. Думаю, с фанатами ЦСКА у него не возникнет проблем. Предатель - это человек, который с действующим контрактом в разгар сезона переходит в команду соперника. С Марио другая ситуация.

Анатолий Воробьёв: «Ни о каком предательстве Марио Фернандеса не может идти и речи»

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Сенников Марио Фернандес
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