Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Вы думаете, он в текущем состоянии может принести пользу «Зениту»?

- Я не особо следил за ним в последнее время, мне сложно сказать. «Зенит» - это топ-команда, в которой всегда надо быть в отличной форме.

- Вы можете назвать такой трансфер предательством?

- Он иностранец, здесь нет ничего такого. С ЦСКА у него не сложилось на сегодняшний день, а он хочет играть. Ничего плохого в его поступке не вижу.

- Пару лет назад он говорил, что никогда не перейдёт в «Зенит».

- Всё бывает. Наверное, предложили хороший контракт. После его ухода из ЦСКА прошло достаточно времени, а сам он многое сделал для клуба. Думаю, с фанатами ЦСКА у него не возникнет проблем. Предатель - это человек, который с действующим контрактом в разгар сезона переходит в команду соперника. С Марио другая ситуация.

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