«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче»

«Зенит» провёл третий матч на Кубке PARI Премьер. Команда Сергея Семака противостояла «Фенербахче». В дебюте Матео Кассьерра сыграл на дальнюю штангу, где Густаво Мантуану в последний момент помешали пробить. Вскоре Густаво всё же пробил головой, но мяч попал в голову сопернику. Кассьерра и Дуглас Сантос в одной атаке не смогли переиграть вратаря. В конце тайма команды обменялись опасными выпадами, но голкиперы играли безупречно.

После перерыва остроты практически не было, поэтому нули на табло сохранялись до конца. Соперники приберегли голы на серию пенальти, в которой победил «Зенит» - 4:3. Питерцы заняли второе место на турнире, победила «Црвена Звезда».