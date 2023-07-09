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«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче»

09 Июля 2023 • 21:44 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Фенербахче
окончен

«Зенит» провёл третий матч на Кубке PARI Премьер. Команда Сергея Семака противостояла «Фенербахче». В дебюте Матео Кассьерра сыграл на дальнюю штангу, где Густаво Мантуану в последний момент помешали пробить. Вскоре Густаво всё же пробил головой, но мяч попал в голову сопернику. Кассьерра и Дуглас Сантос в одной атаке не смогли переиграть вратаря. В конце тайма команды обменялись опасными выпадами, но голкиперы играли безупречно.

После перерыва остроты практически не было, поэтому нули на табло сохранялись до конца. Соперники приберегли голы на серию пенальти, в которой победил «Зенит» - 4:3. Питерцы заняли второе место на турнире, победила «Црвена Звезда». 

 

Протокол игры  
Зенит

0:0

(пен.4:3)

Фенербахче
Васютин АлександрЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславРенан Роберт  36'Барриос ВильмарКассьерра МатеоКейрос ДуМалком ФилипеДуглас СантосКлаудиньо Родригес 25' (Васильев Дмитрий ( 25') Мантуан Густаво
Запасные: Ерохин АлександрКоваленко АлександрВасильев Дмитрий АлексеевичСергеев Иван IIБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилКержаков МихаилМостовой Андрей
Эгрибайят Ирфан ДжанАзиз СердарЭнрике ГуставоКападжак БуракОстерволде ДжейденСангаре НазимЯндаш Мерт ХаканВиллиан АраоКент РайанЮксек ИсмаилДурсун Сердар
Запасные: Акьюз ФурканРосси ДиегоСалаи АттилаОртакая ЭмирПерес ЛуанПедро ЖоаоКавечи ИрфанКреспо МигельБайиндыр АлтайДемир Йигит ЭфеОсайи-Самуэль БрайтДжеко Эдин
09 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче
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Комментарии (1)
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TEREX
09 Июля 2023 в 21:54
дааа.. знатна павазила фанэра Зенит..)) симак эгегей..))
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