«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче»

«Зенит» провёл третий матч на Кубке PARI Премьер. Команда Сергея Семака противостояла «Фенербахче». В дебюте Матео Кассьерра сыграл на дальнюю штангу, где Густаво Мантуану в последний момент помешали пробить. Вскоре Густаво всё же пробил головой, но мяч попал в голову сопернику. Кассьерра и Дуглас Сантос в одной атаке не смогли переиграть вратаря. В конце тайма команды обменялись опасными выпадами, но голкиперы играли безупречно.
После перерыва остроты практически не было, поэтому нули на табло сохранялись до конца. Соперники приберегли голы на серию пенальти, в которой победил «Зенит» - 4:3. Питерцы заняли второе место на турнире, победила «Црвена Звезда».
Протокол игры
|Зенит
0:0
(пен.4:3)
|Фенербахче
Васютин Александр•Чистяков Дмитрий•Караваев Вячеслав•Ренан Роберт• 36'Барриос Вильмар•Кассьерра Матео•Кейрос Ду•Малком Филипе•Дуглас Сантос•Клаудиньо Родригес25' (Васильев Дмитрий (25') •Мантуан Густаво
Эгрибайят Ирфан Джан•Азиз Сердар•Энрике Густаво•Кападжак Бурак•Остерволде Джейден•Сангаре Назим•Яндаш Мерт Хакан•Виллиан Арао•Кент Райан•Юксек Исмаил•Дурсун Сердар
09 июля.
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