Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец перешёл в «Урарту». Об этом армянский клуб сообщил на своём официальном сайте.

По сведениям портала Transfermarkt, контракт 30-летнего футболиста с «Урарту» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее Могилевец выступал за «Зенит», «Рубин», «Бунедкор», «Пари НН», «Химки» и «Ростов». В составе петербургской команды он выигрывал чемпионат России в 2015 году.

Отметим, что «Урарту» возглавляет российский тренер Дмитрий Гунько, выигравший со своей командой минувший розыгрыш чемпионата Армении. Этот успех стал для «Урарту» вторым в истории клуба.