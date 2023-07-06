Бывший генеральный директор столичного «Динамо» Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Как известно, тигры любят одиночество, а львы живут в прайде. Видимо, сознание Фернандеса ближе к львиному. Он решил пополнить бразильский прайд «Зенита», тем более в этом прекрасном городе очень много скульптур львов. Ни о каком предательстве речи быть не может. Даже из «Селтика» в «Глазго Рейнджерс» и обратно отдельные особи переходят», - сказал Воробьёв.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» футболист три раза выигрывал чемпионат России.

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