Пономарёву не понравилось функциональное состояние «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Ветеран ЦСКА и футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился комментарием после победы «Зенита» над «Фенербахче» в рамках Кубка PARI Премьер. Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались «сине-бело-голубые» 4:3.

«Функциональное состояние «Зенита» так себе. Игра была абсолютно без напряжения, но в такой игре и не надо особо напрягаться, ни к чему. Поэтому каждый старается себя поберечь, и все абсолютно закономерно», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в рамках Суперкубка России. Матч пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.